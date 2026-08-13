Seer A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seer A hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at