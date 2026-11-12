Seer A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seer A lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Seer A -0,320 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at