Seer A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seer A gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Seer A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at