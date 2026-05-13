Seera legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seera hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Seera hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,40 Prozent auf 1,09 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,10 Milliarden SAR gelegen.

Redaktion finanzen.at