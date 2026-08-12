Seera: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Seera hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,29 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 SAR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seera einen Umsatz von 1,21 Milliarden SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at