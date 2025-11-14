Seera stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seera hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 SAR gegenüber 0,100 SAR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Seera im vergangenen Quartal 1,40 Milliarden SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Seera 995,2 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at