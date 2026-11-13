Seera vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Seera hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Seera 0,130 SAR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Seera 1,13 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,40 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at