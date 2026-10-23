SeeYA Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SeeYA Technology A präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SeeYA Technology A im vergangenen Quartal 724,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 409,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SeeYA Technology A 142,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at