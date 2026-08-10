SEGA SAMMY: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SEGA SAMMY hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,70 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SEGA SAMMY ein EPS von -15,890 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 95,03 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at