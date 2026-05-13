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13.05.2026 06:31:29
SEGA SAMMY gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SEGA SAMMY präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 52,62 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SEGA SAMMY 15,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 152,31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,63 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 27,360 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 209,79 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 428,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 487,54 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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