SEGA SAMMY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SEGA SAMMY präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 28,90 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SEGA SAMMY noch ein Gewinn pro Aktie von 27,21 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent auf 120,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 106,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at