SEGA SAMMY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SEGA SAMMY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte SEGA SAMMY ebenfalls ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SEGA SAMMY im vergangenen Quartal 814,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SEGA SAMMY 716,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at