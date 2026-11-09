SEGA SAMMY verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SEGA SAMMY lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,37 Prozent auf 738,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 814,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at