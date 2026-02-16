SEGA SAMMY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SEGA SAMMY lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SEGA SAMMY hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 92,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,39 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 134,12 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at