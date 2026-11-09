SEGA SAMMY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SEGA SAMMY hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 43,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SEGA SAMMY 28,90 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat SEGA SAMMY mit einem Umsatz von insgesamt 117,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at