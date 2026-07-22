Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
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22.07.2026 11:35:57
Segro board signals it would back £14bn takeover after battle with US bidder
US real estate giant’s fourth offer for London-listed rival follows previous bid of £13.5bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Segro PLC (REIT)
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