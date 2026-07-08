Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
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08.07.2026 17:01:57
Segro lays out defence as it battles £12.6bn takeover attempt by US rival
UK property group believes 925p a share offer by Prologis undervalues its warehouse and data centres businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
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15:00
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
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08.07.26
|Segro lays out defence as it battles £12.6bn takeover attempt by US rival (Financial Times)
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08.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
08.07.26
|FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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07.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
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03.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
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02.07.26