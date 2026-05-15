Segue Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Segue Group veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,91 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,80 Prozent auf 9,18 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at