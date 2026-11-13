Segue Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Segue Group hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 13,20 JPY. Im letzten Jahr hatte Segue Group einen Gewinn von 17,20 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Segue Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at