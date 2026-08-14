Segue Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Segue Group äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,76 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,72 Milliarden JPY gegenüber 5,21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at