Seha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Seha hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 147,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Seha einen Gewinn von -15,000 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 203,44 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seha 181,64 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at