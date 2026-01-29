Seha: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Seha hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -195,37 KRW. Ein Jahr zuvor waren -40,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,86 Prozent auf 181,01 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 198,60 Milliarden KRW gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 165,870 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 22,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 753,68 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 792,09 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at