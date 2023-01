Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Sehr erfolgreiches 2022 mit zweistelligem Umsatzwachstum



19.01.2023 / 06:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

In einem herausfordernden Marktumfeld erzielte die Gruppe einen Nettoumsatz von CHF 846.9 Millionen, 11.9% über Vorjahr in Lokalwährungen und 10.7% in Schweizer Franken. Ein reibungsloses Lieferkettenmanagement war ein wesentlicher Erfolgsfaktor für dieses gute Resultat. Mit dem Umsatzwachstum übertraf die Gruppe ihren Fünfjahresdurchschnitt (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2016-2021) von 8.8% in Lokalwährungen. Während sich das Geschäft in allen Marktregionen gut entwickelte, war das Wachstum in Amerika mit 21.3% in Lokalwährungen aussergewöhnlich. Der Hauptgrund für dieses ausgezeichnete Resultat war die hervorragende Lieferfähigkeit, welche zur Steigerung des Marktanteils führte. Auch das Umsatzwachstum in EMEA von 4.7% in Lokalwährungen ist in Anbetracht des eingestellten Russlandgeschäfts bemerkenswert. Seit März werden Russland und Belarus nicht mehr beliefert. In den restlichen Märkten der Region EMEA profitierte BELIMO von den Erneuerungen ineffizienter HLK-Systeme, welche sich im Zuge höherer Energiekosten beschleunigten. In Asien Pazifik verzeichnete die Gruppe ein Nettoumsatzwachstum von 11.4% in Lokalwährungen. Wiederkehrende pandemiebedingte Lockdowns dämpften das Wachstum in China. Nettoumsatz nach Marktregionen in

CHF 1000 2022 2021 Netto-

umsatz %1) Wachstum

in CHF Wachstum

in Lokal-

währungen Netto-

umsatz %1) Wachstum

in CHF Wachstum

in Lokal-

währungen EMEA 367'902 43% -2.0% 4.7% 375'556 49% 16.5% 15.9% Amerika 368'261 43% 26.4% 21.3% 291'387 38% 14.8% 18.1% Asien Pazifik 110'737 13% 12.5% 11.4% 98'400 13% 15.7% 14.4% Total 846'900 100% 10.7% 11.9% 765'343 100% 15.7% 16.6% 1) in % des gesamten Nettoumsatzes (aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe). Das Nettoumsatzwachstum der Business Line Klappenantriebe betrug 6.6% in Lokalwährungen und Regelventile wuchsen um 16.5%. Sensoren und Zähler konnten sich im Markt weiter etablieren und erzielten ein Wachstum von 38.5% in Lokalwährungen. Nettoumsatz nach Anwendungen in

CHF 1000 2022 2021 Netto-

umsatz %1) Wachstum

in CHF Wachstum

in Lokal-

währungen Netto-

umsatz %1) Wachstum

in CHF Wachstum

in Lokal-

währungen Klappen-

antriebe 423'803 50% 4.6% 6.6% 405'074 53% 13.7% 14.3% Regelventile 393'492 46% 16.2% 16.5% 338'547 44% 16.5% 17.6% Sensoren und

Zähler 29'605 3% 36.3% 38.5% 21'722 3% 52.1% 52.6% Total 846'900 100% 10.7% 11.9% 765'343 100% 15.7% 16.6% 1) in % des gesamten Nettoumsatzes (aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe). Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2022 einen Umsatz von CHF 847 Millionen aus und zählte mehr als 2200 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Dr. Markus Schürch, CFO +41 43 843 61 72 Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80 Termine Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen 2022 19. Januar 2023,

8:00 Uhr, MEZ Publikation des Jahresabschlusses 2022 / Earnings Call / Medien- und Finanzanalystenkonferenz 6. März 2023 Generalversammlung 2023 27. März 2023

