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06.09.2026 17:26:38
Sehr hohe Beteiligung an Wahl in Sachsen-Anhalt
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Bis zum späten Nachmittag haben bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schon mehr Menschen ihre Stimme abgegeben als vor fünf Jahren. Die Wahlbeteiligung lag bis 16.00 Uhr bei 65,3 Prozent, wie die Wahlleiterin Christa Dieckmann mitteilte. 2021 betrug die Beteiligung an der Wahl zum gleichen Zeitpunkt demnach 41 Prozent, insgesamt lag sie damals bei 60,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung wird vor Schließung der Wahllokale noch ohne Briefwahl festgestellt. Zur Wahl sind in diesem Jahr rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen. Die insgesamt rund 2.130 Wahllokale im Land haben heute noch bis 18.00 Uhr geöffnet./ija/DP/zb
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