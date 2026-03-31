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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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31.03.2026 06:30:15

Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal; Umsatzrealisierung durch Konflikt im Mittleren Osten verzögert

VAT Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Quartalsergebnis
Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal; Umsatzrealisierung durch Konflikt im Mittleren Osten verzögert

31.03.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

“Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR”

  • VAT mit sehr starkem Auftragseingang im ersten Quartal des Jahres 2026
  • Konfliktbedingte Verwerfungen in der Lieferkette und Anpassungen bei Kundenkonfigurationen führten zu verzögerter Umsatzrealisierung
  • VAT erwartet neu im ersten Quartal einen Umsatz von circa CHF 215 Mio.
  • Erwartetes Verhältnis von Aufträgen zum Umsatz (book-to-bill) im ersten Quartal bei ungefähr 1.6x.
  • Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Im ersten Quartal des Jahres 2026 blieb die Kundennachfrage in der Halbleiterindustrie hoch. Dies führte bei VAT zu einem sehr starken Wachstum beim Auftragseingang. Aufgrund konfliktbedingter und temporärer Verwerfungen in der Lieferkette und Anpassungen bei Kundenspezifikationen erwartet VAT neu einen Umsatz im ersten Quartal von rund CHF 215 Mio. und liegt somit unter der Anfang März abgegebenen Prognose von CHF 240 – 260 Mio. Das Verhältnis von Aufträgen zum Umsatz (book-to-bill) wird bei rund 1.6x erwartet.

Der Ausbruch des Nahostkonflikts Ende Februar führte zu einer teilweisen und temporären Unterbrechung der Lieferkette von VAT. Des Weiteren führten die verspäteten Lieferungen gewisser Komponenten und Materialien zu kurzfristigen Anpassungen bei bestehenden Aufträgen. In der Summe wird der negative Umsatzeinfluss aus diesen zwei Aspekten im ersten Quartal auf rund CHF 25 bis 30 Mio. geschätzt. Die Situation wurde inzwischen entschärft und die Aufträge mit geänderter Konfiguration werden im zweiten Quartal ausgeliefert

VAT bestätigt den positiven Ausblick für 2026 und, dass Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freier Cashflow im Gesamtjahr 2026 über dem Niveau von 2025 liegen werden.

Detailliertere Ausführungen werden anlässlich des Lageberichts zum ersten Quartal 2026 am 16. April 2026 abgegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
VAT Group AG
Head Marketing, Communications,
Investor Relations
Michel R. Gerber
T +41 81 553 70 13
investors@vatgroup.com
Investor Relations
Christopher Wickli
+41 81 553 75 39

Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag
Schweiz
Telefon: +41 81 771 61 61
Fax: +41 81 771 48 30
E-Mail: reception@vat.ch
Internet: www.vatvalve.com
ISIN: CH0311864901
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2300862

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2300862  31.03.2026 CET/CEST

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