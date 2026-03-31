VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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31.03.2026 06:30:15
Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal; Umsatzrealisierung durch Konflikt im Mittleren Osten verzögert
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VAT Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Quartalsergebnis
“Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR”
Im ersten Quartal des Jahres 2026 blieb die Kundennachfrage in der Halbleiterindustrie hoch. Dies führte bei VAT zu einem sehr starken Wachstum beim Auftragseingang. Aufgrund konfliktbedingter und temporärer Verwerfungen in der Lieferkette und Anpassungen bei Kundenspezifikationen erwartet VAT neu einen Umsatz im ersten Quartal von rund CHF 215 Mio. und liegt somit unter der Anfang März abgegebenen Prognose von CHF 240 – 260 Mio. Das Verhältnis von Aufträgen zum Umsatz (book-to-bill) wird bei rund 1.6x erwartet.
Der Ausbruch des Nahostkonflikts Ende Februar führte zu einer teilweisen und temporären Unterbrechung der Lieferkette von VAT. Des Weiteren führten die verspäteten Lieferungen gewisser Komponenten und Materialien zu kurzfristigen Anpassungen bei bestehenden Aufträgen. In der Summe wird der negative Umsatzeinfluss aus diesen zwei Aspekten im ersten Quartal auf rund CHF 25 bis 30 Mio. geschätzt. Die Situation wurde inzwischen entschärft und die Aufträge mit geänderter Konfiguration werden im zweiten Quartal ausgeliefert
VAT bestätigt den positiven Ausblick für 2026 und, dass Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freier Cashflow im Gesamtjahr 2026 über dem Niveau von 2025 liegen werden.
Detailliertere Ausführungen werden anlässlich des Lageberichts zum ersten Quartal 2026 am 16. April 2026 abgegeben.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VAT Group AG
|Seelistrasse 1
|9469 Haag
|Schweiz
|Telefon:
|+41 81 771 61 61
|Fax:
|+41 81 771 48 30
|E-Mail:
|reception@vat.ch
|Internet:
|www.vatvalve.com
|ISIN:
|CH0311864901
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2300862
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2300862 31.03.2026 CET/CEST
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