SEI Investments Aktie
WKN: 867474 / ISIN: US7841171033
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22.04.2026 22:09:32
SEI Investments Announces Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - SEI Investments (SEIC) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $174.48 million, or $1.40 per share. This compares with $151.51 million, or $1.17 per share, last year.
Excluding items, SEI Investments reported adjusted earnings of $179.56 million or $1.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.8% to $622.18 million from $551.34 million last year.
SEI Investments earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $174.48 Mln. vs. $151.51 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.17 last year. -Revenue: $622.18 Mln vs. $551.34 Mln last year.
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Nachrichten zu SEI Investments
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21.04.26
|Ausblick: SEI Investments informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)