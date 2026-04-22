SEI Investments Announces Advance In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - SEI Investments (SEIC) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $174.48 million, or $1.40 per share. This compares with $151.51 million, or $1.17 per share, last year.

Excluding items, SEI Investments reported adjusted earnings of $179.56 million or $1.44 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.8% to $622.18 million from $551.34 million last year.

SEI Investments earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $174.48 Mln. vs. $151.51 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.17 last year. -Revenue: $622.18 Mln vs. $551.34 Mln last year.