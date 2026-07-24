SEI Investments legte Quartalsergebnis vor

SEI Investments hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte SEI Investments 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 645,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 560,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at