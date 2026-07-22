SEI Investments Aktie
WKN: 867474 / ISIN: US7841171033
|
22.07.2026 22:08:06
SEI Investments Profit Falls In Q2
(RTTNews) - SEI Investments (SEIC) announced earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $195.658 million, or $1.59 per share. This compares with $227.083 million, or $1.78 per share, last year.
Excluding items, SEI Investments reported adjusted earnings of $204.185 million or $1.66 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.7% to $641.617 million from $559.601 million last year.
SEI Investments earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $195.658 Mln. vs. $227.083 Mln. last year. -EPS: $1.59 vs. $1.78 last year. -Revenue: $641.617 Mln vs. $559.601 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEI Investments
|
21.07.26
|Ausblick: SEI Investments vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: SEI Investments informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SEI Investments
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SEI Investments
|83,50
|-2,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.