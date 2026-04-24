SEI Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SEI Investments präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

SEI Investments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 621,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 551,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at