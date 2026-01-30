SEI Investments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SEI Investments veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 609,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 556,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,63 USD. Im Vorjahr waren 4,41 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SEI Investments 2,30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at