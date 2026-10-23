SEI Investments vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SEI Investments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SEI Investments 1,30 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 663,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 579,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at