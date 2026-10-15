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15.10.2026 22:10:37

SEI Names Kristie Edling-Day As Chief Information Officer

(RTTNews) - On Thursday, SEI Investments Company (SEIC) announced the appointment of Kristie Edling-Day as Chief Information Officer, reporting to CEO Ryan Hicke. She will oversee technology and product strategy, digital transformation, platform modernization and cybersecurity governance to support the company's long-term growth.

Kristie Edling-Day brings over 20 years of technology leadership experience, most recently serving as CIO at LPL Financial, where she led advisor technology, enterprise operations and AI strategy.

Previously, she spent 17 years at Vanguard in senior technology and product leadership roles, overseeing major modernization and transformation initiatives.

On the Nasdaq, SEI shares were trading 0.34 percent lower at $104.91.

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