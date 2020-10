Seibert wirbt für Corona-Regeln zur Verhinderung eines neuen Lockdowns

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Seibert hat am Montag angesichts weiter steigender Infektionszahlen erneut zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen aufgerufen. Eine erneute Stilllegung des öffentlichen Lebens müsse verhindert werden.

"Wenn wir in unsere europäischen Nachbarländer schauen, dann sehen wir überdeutlich: Wir müssen aufpassen", sagte Seibert nach der Sitzung des Corona-Kabinetts. Seit gut drei Monaten stiegen die Infektionszahlen auch in Deutschland deutlich, und in einigen Regionen seien kritische Marken erreicht worden. Ziel müsse weiter sein, die Infektionszahlen so niedrig zu halten, dass die Gesundheitsämter die Infektionslage im Blick haben und Infektionsketten auch verfolgen könnten.

Daher sei es "notwendig, dass die Regelungen, die für die verschiedenen Lebensbereiche gelten, konsequent eingehalten werden." Wir müssen alles tun, damit erneute Einschränkungen wie sie im Frühjahr hier in Deutschland notwendig waren, nicht noch einmal nötig werden. Das muss jedem klar sein", so Seibert.

Corona-Kabinett bereitet Beschlüsse vor

Das Corona-Kabinett hat am Montag keine formalen Beschlüsse gefasst, sondern lediglich Entscheidungen vorbereitet, wie etwa die Verkürzung der der Quarantäne-Zeit von Reiserückkehrern aus Risikogebieten bei negativem Corona-Test. Beschlüsse sollen dann in der nächsten Woche gefasst werden. Auch ist über die Teststrategie gesprochen worden mit der verstärkten Anwendung von Antigen-Schnelltests sowie über die digitale Einreise.

In der vergangenen Woche seien rund 1,1 Millionen Corona-Tests durchgeführt worden, ein Anstieg von 90 Prozent gegenüber Ende Juli, so Seibert. Insgesamt ist der Anteil der positiven Corona-Ergebnisse von 0,8 Prozent in der Woche vom 17. August auf rund 1,2 Prozent in der vergangenen Woche gestiegen.

Insgesamt ist die Zahl der Neuinfektionen laut Robert-Koch-Institut mit Stand Montag um 1.382 auf 300.619 gestiegen. Allerdings werden am Wochenende von den Behörden meiste weniger Infizierte gemeldet. In den vergangenen Tagen war die Zahl der täglichen Neuinfektionen meist deutlich über 2.000.

