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03.08.2026 06:31:29
Seibu Electric Machinery: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Seibu Electric Machinery präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 50,04 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 9,74 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seibu Electric Machinery 6,90 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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