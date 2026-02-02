|
02.02.2026 06:31:29
Seibu Electric Machinery hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Seibu Electric Machinery hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 65,12 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seibu Electric Machinery 51,01 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 10,38 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Seibu Electric Machinery 8,59 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
