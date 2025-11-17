|
Seibu Electric Machinery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Seibu Electric Machinery stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 78,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,65 Prozent auf 9,86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
