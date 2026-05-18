Seibu Electric Machinery verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seibu Electric Machinery äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 75,71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 74,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Seibu Electric Machinery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 233,12 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 155,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 39,27 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 33,35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at