SEIBU gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SEIBU ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SEIBU die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 26,80 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SEIBU noch ein Gewinn pro Aktie von 589,41 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 125,07 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 75,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEIBU 520,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 150,93 JPY. Im Vorjahr waren 901,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat SEIBU im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 43,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 513,29 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 901,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at