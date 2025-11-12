Seibu Giken: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Seibu Giken lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,15 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Seibu Giken 51,41 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,74 Milliarden JPY – eine Minderung von 10,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at