Seibu Giken: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Seibu Giken stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 26,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,38 Prozent zurück. Hier wurden 7,32 Milliarden JPY gegenüber 7,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at