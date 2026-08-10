Seibu Giken vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Seibu Giken stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 57,37 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seibu Giken noch ein Gewinn pro Aktie von 28,83 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at