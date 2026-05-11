Seibu Giken zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Seibu Giken hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 73,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,23 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,62 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at