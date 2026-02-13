SEIBU legte Quartalsergebnis vor

SEIBU ließ sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SEIBU die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 47,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 56,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 128,63 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SEIBU 128,81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at