SEIBU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SEIBU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 65,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SEIBU 51,35 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 154,56 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 132,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at