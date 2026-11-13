SEIBU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SEIBU hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 28,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 149,58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at