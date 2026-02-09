|
SEIGAKUSYA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SEIGAKUSYA lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 87,11 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SEIGAKUSYA 81,65 JPY je Aktie erwirtschaftet.
SEIGAKUSYA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
