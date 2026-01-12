|
Seihyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Seihyo lud am 09.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 41,35 JPY. Im Vorjahresquartal waren 9,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Seihyo 790,9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,06 Milliarden JPY umgesetzt worden.
