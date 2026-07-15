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15.07.2026 06:31:29
Seihyo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Seihyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Seihyo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 27,71 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 27,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Seihyo mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,88 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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