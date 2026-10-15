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15.10.2026 06:31:29
Seihyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Seihyo hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 84,96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Seihyo noch ein Gewinn pro Aktie von 67,70 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Seihyo einen Umsatz von 1,76 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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