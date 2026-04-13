Seihyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Seihyo hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -45,75 JPY. Ein Jahr zuvor waren -36,120 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,18 Prozent auf 907,9 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 608,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 85,68 JPY je Aktie generiert.

Seihyo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at